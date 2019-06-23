الحكيم : المعارضة ..خيار استراتيجي لترسيخ الديمقراطية ودعم النظام السياسي والدولة

2019/06/23 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم ان ” المعارضة..خيار استراتيجي لترسيخ الديمقراطية لدعم للنظام السياسي والدولة “.وقال خلال ترأسه اجتماعا لكتلة الحكمة النيابية مساء امس ان ” الذهاب للمعارضة السياسية نابع من دستورية الخطوة وهي تأتي لتقويم الحكومة ومراقبة الاداء وتوفرها يعطي دعما للنظام السياسي والدولة العراقية”.واكد الحكيم ان ” المعارضة […]

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