2019/06/23 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن استدعائها من النيابة الكويتية للتحقيق معها في دعوى قضائية رفعتها ضدها المطربة اليمنية بلقيس فتحي، موضحة أنها ستذهب للنيابة اليوم.وأعلنت فجر السعيد عن ذلك خلال حلقتها الجديدة ببرنامجها (هنا الكويت)، والتي عُرضت قبل ساعات، دون الكشف عن أي تفاصيل محل الدعوى، إلا أنها عادت وسخرت من جنسية بلقيس مجددًا خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلقيس ترفع دعوى على الإعلامية فجر السعيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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