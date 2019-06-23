2019/06/23 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القائمون على مهرجان جرش الثقافي السنوي أن الدورة الـ 34 للمهرجان التي ستعقد هذا العام ستشهد الكثير من الفعاليات الثقافية وحضور مئات الفنانين والموسيقيين العرب.وأوضح القائمون أن فعاليات المهرجان لهذا العام، والتي ستمتد من 18 حتى 28 يوليو القادم سيصل عددها إلى 140 فعالية، وسيشارك فيها نحو 1500 فنان وموسيقي ومسرحي من الأردن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مئات الفنانين والعروض المميزة في مهرجان جرش بالأردن هذا العام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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