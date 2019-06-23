نائب عن الفتح: عبد المهدي حسم امر الكابينة الوزارية

2019/06/23 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاحد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حسم امر الكابينة الوزارية وماضٍ في انهاء ملفها خاصة بعد حصوله على دعم الكتل السياسية باختيار من يراه مناسباً للمناصب الوزارية، لافتاً الى ان الرفض والقبول لن يثني رئيس الوزراء في اختيار المرشحين للوزارات المتبقية.وقال الفتلاوي في تصريح لـ […]

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