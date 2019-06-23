2019/06/23 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت مواقع متخصصة بشؤون التقنية إلى أن “غوغل” بدأت باختبار ميزات جديدة ستساعد مستخدمي “يوتيوب” على التخلص من إحدى أهم المشكلات التي تؤرقهم.وتشير التقارير إلى أن مستخدمي “يوتيوب” في الهند وبعضهم في أستراليا بدأوا يلاحظون زرا جديدا أسفل الفيديوهات باسم comments أو “التعليقات”، يتوضع ما بين أزرار الإعجاب وزر النشر share، يمكنهم من خلاله

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميزات جديدة تفرح عشاق يوتيوب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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