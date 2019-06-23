2019/06/23 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرتان في البصرة امام ديوان المحافظة والأخرى امام شركة النفط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرتان في البصرة امام ديوان المحافظة والأخرى امام شركة النفط وكالة خطوة برس.

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