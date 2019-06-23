بغداد تدعو باريس للاستثمار في إعادة إعمار العراق

2019/06/23 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، فرنسا إلى المساهمة عبر شركاتها الاستثمارية في إعادة إعمار البلاد، مشددا على أن العراق بيئة خصبة للاستثمار.وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن “الوزير محمد علي الحكيم تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، ومجالات الارتقاء بها إلى

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