2019/06/23 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أطلقت شركة Mozilla تحديث جديد لمتصفح فايرفوكس يصلح خلل تسبب في إمكانية استغلال المتسللين للسيطرة على الأنظمة المعرضة للخطر.وذكرت الشركة ، انها ” أصدرت تصحيحا لخطأ آخر في يوم الصفر، وفقا لـ «ZDNet» استخدم المتسللون العيبتين جنبا إلى جنب لاستهداف موظفي Coinbase أولهم السماح بتشغيل أكواد ضارة من خلال فايرفوكس، بينما أعطاهم الثاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديث جديد لمتصفح فايرفوكس يصلح ثغرة خطيرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديث جديد لمتصفح فايرفوكس يصلح ثغرة خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).