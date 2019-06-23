الامانة تزيل جميع التجاوزات من هذا الشارع المهم

2019/06/23 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيانه للأمانة حصل عليه موقع "الغدير، ان" ملاكات بلدية الاعظمية، قامت بحملة ازالت خلالها عددا كبيرا من التجاوزات تمثلت بأكشاك ومسقفات وجنابر وبسطات ضمن اماكن متفرقة أبرزها الشارع المعروف شعبياً بشارع قاسم ابو الكص".انتهى..م.م

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