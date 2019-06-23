وفاة رئيس اركان الجيش الاثيوبي متأثرا بجراحه

2019/06/23 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الاحد، ان" رئيس أركان الجيش الجنرال، سياري ميكونين، توفي متأثر بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من وقوع "محاولة انقلاب" شمال غربي البلاد.

وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء عبر التلفزيون الوطني وظهر فيها مرتديا الزي العسكري أعلن تعرض رئيس الأركان لإطلاق نار، من دون أن يعطي أي تفاصيل حول الوضع الصحي للجنرال.من جهتها، أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأميركيين المقيمين في هذا البلد، بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا، ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة شمال غربي البلاد.انتهى..م.م

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