البعيجي يطالب الحكومة بالايعاز للمالية بسرعة صرف أجور المحاضرين

2019/06/23 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الأحد، رئيس مجلس الوزراء بالايعاز الى وزارة المالية من اجل صرف أجور المحاضرين في المدارس خاصة أن العام الحالي قد انتهى ولم يستلم المحاضرين اجورهم لغاية الان.وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “هذه الأجور هي شيء بسيط لهذه الشريحة الكبيرة التي تقدم […]

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