الاصلاح والاعمار يصدر تقييما للأداء الحكومي خلال ثمانية اشهر

2019/06/23 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر تحالف الاصلاح والاعمار تقييما للأداء الحكومي للفترة من 25 تشرين الاول 2018 ولغاية 22 حزيران 2019.





يتبع..





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