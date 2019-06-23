الحكيم يدعو إلى إقرار القوانين المهمة ويتحدث عن 'عجز خدمي'

2019/06/23 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تيار الحكمة النيابية، الأحد، إلى تفعيل عمل البرلمان وإقرار القوانين المهمة، وفيما اعتبر أن المعارضة خيار استراتيجي، أشار إلى وجود "عجز خدمي في أكثر من مفصل".

وقال الحكيم خلال ترأسه اجتماعا لكتلة الحكمة النيابية، بحسب بيان لمكتبه تلقت السومرية نيوز نسخة منه: "ندعو إلى تفعيل مجلس النواب العراقي وإقرار القوانين المهمة خاصة القوانين ذات التماس المباشر مع الاحتياج اليومي للمواطن"، لافتاً إلى "ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته تجاه الواقع السياسي والخدمي في العراق".

وأضاف، أن "الذهاب للمعارضة السياسية نابع من دستورية الخطوة وهي تأتي لتقويم الحكومة ومراقبة الأداء"، مشيراً إلى أن "المعارضة خيار استراتيجي وهي احد جناحي الديمقراطية واحد ادوات ترسيخها، وأن توفر المعارضة يعطي دعما للنظام السياسي والدولة العراقية".وتابع قائلاً إن "الواقع الخدمي متشعب فهناك عجز خدمي في أكثر من مفصل، وندعو نواب الحكمة إلى التركيز على الاولويات"، داعياً إلى "ضرورة التنسيق مع الحكومات المحلية لتذليل العقبات أمام تحقيق التطلعات".

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