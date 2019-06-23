ترجمة شعرية للقرآن باللغة الأوزبكية

2019/06/23 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظيت الترجمة الشعرية للقرآن الكريم باللغة الأوزبكية بقبول وموافقة العلماء ورجال الدين في أوزبکستان.وقام المترجم الأوزبکي الشهیر “عالیم جان بوریف” بالترجمة الشعریة للقرآن الکریم من اللغة الفارسية للشاعروالمترجم الايراني “أميد مجد” الى اللغة الأوزبكية.وأبدى علماء أوزبکستان موافقتهم على الترجمة منهم العالم الديني “عبدالعزیز منصور” الذی صادق علی الترجمة وأضاف إلیها بعض الشرح.

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