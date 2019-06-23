باحثون يكتشفون 100 قطعة أثرية عمرها 9 آلاف سنة بفيتنام

2019/06/23 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … عثر مجموعة من الباحثين من المعهد الفيتنامي في شمال البلاد على 100 قطعة اثرية في كهف بونج مكونة من الحجر والعظام كانوا يستخدمونها للصيد عمرها 9 آلالاف عام مما يدل على وجود اشخاص عاشوا في ذلك المكان.وذكرت وكالة سبوتنك الروسية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ انه “تم ايضا العثور على الواح […]

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