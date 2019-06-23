إرتفاع طفيف للدولار في بورصة الكفاح اليوم

2019/06/23 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأحد، إرتفاعاً طفيفاً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1210 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و10 دنانير للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 ديناراً للمائة دولار.انتهى

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