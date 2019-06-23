2019/06/23 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الاحد قمة كروية تجمع بين فريقي الزوراء والقوة الجوية في مباراة مؤجلة من الاسبوع السادس عشر لدوري الكرة الممتاز. ويحتل فريق الزوراء المركز الثالث برصيد ست وخمسين نقطة، فيما يحتل القوة الجوية المركز الثاني برصيد تسع وستين نقطة.وكان فريق الزوراء قد فازعلى القوة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوراء يواجه القوة الجوية اليوم في كلاسيكو مؤجل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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