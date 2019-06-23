قمة ثلاثية بشأن سوريا في تل ابيب

2019/06/23 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت الإذاعة الإسرائيلية، الاحد، بأنه من المقرر أن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اليوم مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بينما ينتظر أن يصل مستشار الأمن القومي الروسي، نيقولاي باتروشيف إلى تل أبيب غدا الاثنين لإجراء قمة ثلاثية بمشاركة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أيضا مئير بن شبات.وكان بولتون قد وصل مساء […]

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