تركيا: بدء التصويت في انتخابات الإعادة لبلدية إسطنبول

2019/06/23 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بدأت صباح اليوم الأحد في مدينة إسطنبول التركية، عملية التصويت لاختيار رئيس جديد للبلدية، بعد إلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في 31 آذار الماضي، ويتنافس فيها مرشح حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بن علي يلدريم، ومنافسه مرشح حزب “الشعب الجمهوري” أكرم إمام أوغلو، وهما أبرز المرشحين، فيما دخل السباق كذلك مرشحون آخرون من أحزاب أخرى، […]

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