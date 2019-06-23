2019/06/23 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائمون على تطبيق “تويتر” أنهم عازمون على إزالة إحدى الميزات التي يستعملها مستخدمو التطبيق في التغريدات.وأعلن موقع “تويتر” عبر حساب الدعم الخاص أنه سيلغي ميزة الإشارة إلى الموقع الجغرافي أثناء كتابة التغريدة كون الكثيرين من المستخدمين لا يستعملونها، ما سيجعل استخدام التطبيق أكثر بساطة.وأشار إلى أنه سيبقى بإمكان المستخدمين الإشارة إلى موقعهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويتريلغي ميزة مهمة من تطبيقه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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