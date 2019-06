داني ألفيس بعد التألق مع البرازيل يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

2019/06/23 | 10:24

(المستقلة) … أعلن الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف بعد ساعات قليلة من قيادته لمنتخب البرازيل للفوز على بيرو 5-0 في بطولة “كوبا أمريكا”.

وكتب ألفيس البالغ 36 عاما على حسابه الرسمي في “إنستغرام”: “تنتهي دورة أخرى في حياتي اليوم، وهي دورة مليئة بالانتصارات وبها الكثير من الخبرات… أود أن أشكر عائلة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معا لكتابة صفحة في تاريخ النادي”.

View this post on Instagram

Hoje fecho mais um ciclo na minha vida, um ciclo de vitória, de aprendizados e de experiências.



Gostaria de agradecer a família PSG pela oportunidade de juntos construir uma página na história desse clube.



Gostaria de agradecer a todos e sobre tudo ao staff pelo carinho, pelo respeito, pela cumplicidade demostrada desde o primeiro dia… vocês fazem esse clube um pouco mais especial.



Foram dois anos de resiliência e reinventares contínuos para cumprir com a minha missão, porém na vida tudo tem um começo, um meio, um final e hoje chegou o momento de colocar esse ponto final aqui.



Peço-lhes desculpas se em algum momento não estive a altura, peço-lhes desculpas se em algum momento cometir alguma falha, apenas tentavam dá o meu melhor.



Obrigado a todos os companheiros pelos momentos vividos, pelas risadas juntos, pelos enfados também que vossos espíritos preguiçosos me fizeram passar.🤣🤪 Se vocês um dia me recordarem, que seja como o GOOD CRAZY de cada dia, com um belo sorriso no rosto, com uma energia pura de alma, como um profissional trabalhador e compromissado com os objetivos….



como alguém que apenas quis que vocês fossem melhores a cada dia e que tentou fazê-los entender o verdadeiro significado da palavra equipe.



“Um grande abraço a todos e espero que não sintam muita falta das minhas loucuras🤣😂😆” Com muito carinho GoodCrazy!! #GoodCrazyMood🤪

A post shared by DanialvesD2 My Twitter (@danialves) on Jun 22, 2019 at 8:02pm PDT

وفاز ألفيس، الذي أصبح قائدا للمنتخب البرازيلي بدلا من نيمار في كوبا أمريكا الشهر الماضي، بالدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرة واحدة في موسمين باستاد بارك دي برينس.

وانضم النجم البرازيلي للنادي الفرنسي في عام 2017 بعد تجارب ناجحة مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، قبل أن يقرر المغادرة هذا الصيف مع نهاية عقده، لكنه لم يوضح وجهته المقبلة بعد الفريق الباريسي.

وسجل ألفيس، هدفا في فوز فريقه منتخب السيليساو العريض الذي ضمن له التأهل إلى ربع نهائي المسابقة، على حساب بيرو، بخماسية نظيفة، ليصبح أكبر لاعب سنا يسجل في البطولة منذ 96 عاما، وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات.

