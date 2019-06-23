“بالصور”.. الاضرار التي خلفها حريق “الاحوال المدنية” في ساحة النسور

2019/06/23 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تسبب حريق اندلع في مديرية الاحوال الجنسية في ساحة النسور في منطقة المنصور ببغداد، بخسائر مادية ضخمة.

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