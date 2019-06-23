تعرف على جدول رحلات العمرة لهذا اليوم

2019/06/23 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق تنشر “يس عراق”، جدول رحلات العمرة لشركة الخطوط الجوية العراقية اليوم الاحد 2019/6/23.

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