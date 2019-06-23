الفنانة السورية ديما بياعة أدافع عن المثليين لأنهم بشر

2019/06/23 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الفنانة السورية ديما بياعة إنها لا تتدخل في الميول الجنسية للمثليين، مؤكدة أنها تدافع عن المثلي بصفته إنسانا على الرغم من “معاداة الأديان” لهذه الفئة.وقالت بياعة التي استضافها هذا الأسبوع الممثل السوري باسم ياخور في برنامج “أكلناها” على قناة “لنا” السورية، إن الأديان التي ترفض المثلية “تعارض الكثير من الأمور التي نفعلها”.وأكدت

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