الموانئ العراقية تباشر بأعمال الصيانة وإعادة تأهيل محطة ماء اللباني في البصرة

2019/06/23 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الشركة العامة لموانئ العراق ، اليوم الاحد، أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لمحطة ماء اللباني في البصرة.

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