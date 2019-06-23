الكمارك ترد على نائب اتهمها بوجود هدر أموال في الهيئة

2019/06/23 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأحد توضيحات بشأن تصريح النائب احمد مظهر الجبوري حول وجود هدر أموال في الهيئة العامة للكمارك، فيما إشارت الهيئة الى انها سجلت خلال السنتين الماضيتين ارتفاعا غير مسبوق في ايراداتها الكمركية رغم التحديات والتدخلات الحاصلة في أغلب مراكزها الكمركية الحدودية والتي تسبب هدرا بالمال العام وتعطيلاً غير مشروعاً للإجراءات الكمركية […]

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