المغرب تمنع ممثلين عراقيين من المشاركة بفلم هوليودي عن تحرير الموصل

2019/06/23 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب الممثل المعروف جواد الشكرجي، وزارة الخارجية العراقية، باتخاذ اجراءات مماثلة ضد المغرب، التي لا تستقبل حملة الجواز العراقي في اراضيها، بعدم استقبال

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