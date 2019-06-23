المباشرة بأعمال صيانة وتأهيل محطة ماء تقع على شط العرب

2019/06/23 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

باشرت الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات وزارة النقل ، أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لمحطة ماء اللباني التي تقع على شط العرب وتضخ

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