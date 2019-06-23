البرلمان الإيراني يفتتح جلسته بـ”الموت لأميركا”

2019/06/23 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ردد النواب في البرلمان الايراني شعار “الموت لاميركا” في الجلسة العلنية اليوم الاحد .وبحسب وكالة “فارس” فقد أطلق النواب شعار “الموت لاميركا” احتفاءً بنجاح المنظومات الجوية للحرس الثوري في اسقاط طائرة التجسس الاميركية المتطورة غلوبال هوك قبل أيام.وندد النواب بشدة بممارسات اميركا “العدائية وانتهاكها” للمجال الجوي الايراني.انتهى/25

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