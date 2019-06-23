قيادة عمليات بغداد تقطع طريق ملعب الشعب استعداداً لكلاسيكو العراق

2019/06/23 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت قيادة عمليات بغداد قطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى {ملعب الشعب الدولي} من الساعة السادسة ولغاية الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاحد وذلك لتأمين الحماية لجمهور المشجعين.

ودعت عمليات بغداد "مستخدمي الطرق المشار إليها، لاتخاذ مسارات بديلة".

ويحتضن ملعب الشعب الدولي، في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية، والمؤجلة من الجولة 16 من الدوري العراقي والتي قرر الحكم حينها إطلاق صافرته لإيقاف المباراة وتأجيلها بسبب الأعداد الكبيرة للجماهير التي دخلت للمضمار ما دفعه للتأجيل.

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