نائب يحذر من هدر للأموال غير مسبوق في هيئة الكمارك

2019/06/23 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد مظهر الجبوري، السبت، وجود هدر اموال غير مسبوق في هيئة الكمارك.

وقال الجبوري في تصريح صحفي عمم على وسائل الاعلام ووصل “النور نيوز” نسخة منه ان “هيئة الكمارك العراقية تعاني من مخالفات كبيرة وهناك هدر للمال العام يقدر بملايين الدولارات”.

واضاف الجبوري، ان “لجنته ستعمل بشكل جدي لايقاف هدر المال العام وتتخذ خطوات حاسمة خلال الفترة القادمة من اجل تصحيح الاوضاع مؤكدا بان الموقف يتطلب دعم كل القوى الوطنية من اجل حماية ثروة البلاد من حيتان الفساد والمتجاوزين والسعي الى حماية اموال البلاد من عبث العابثين”.

واكد الجبوري بان “على مجلس مكافحة الفساد ان يجعل ملف هدر المال في الكمارك العراقية اولى ملفاتها في استئصال الفاسدين ومكافحة الاعيبها في هدر الاموال لافتا الى ان اللجنة المالية لن تقف مكتوفة الايادي وهي مصممة على تصحيح الوضع واتخاذ سلسلة قرارات مهمة خلال الفترة القادمة”.

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