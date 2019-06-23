الشيخ حسين الديهي:”الشعب البحريني يرفض بيع القضية الفلسطينية” ونظام البحرين فقد شرعيته

2019/06/23 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامي البحرينية، الشيخ حسين الديهي، أن “النظام البحريني حين افتقد شرعيته الشعبية ارتمى في حضن الكيان الاسرائيلي،” مؤكداً أن “الشعب البحريني يرفض بيع القضية الفلسطينية.” وفي مقابلة خاصة مع وكالة يونيوز للأخبار، قال الشيخ الديهي”أن ورشة الازدهار من أجل السلام هي ورشة بيع فلسطين من أجل السلام كما تسعى …

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