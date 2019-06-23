تعرف على اماكن واوقات قطع الطرق المؤدية لملعب الشعب اليوم

2019/06/23 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت عمليات بغداد، اليوم الاحد، قطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى ملعب الشعب الدولي اليوم، تحضيرا للقاء الكلاسيكو المرتقب بين القوة الجوية والزوراء.

وقالت العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تقرر قطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى (ملعب الشعب) من الساعة السادسة ولغاية الساعة الحادية عشرة من مساء هذا اليوم الاحد الموافق 23 حزيران 2019 ، وذلك لتأمين الحماية للمشجعين”.

واضافت “نسترعي انتباه مستخدمي الطرق المشار إليها، لاتخاذ مسارات بديلة”.

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