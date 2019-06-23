مرشح السلطة بموريتانيا يتصدر الانتخابات ويهنئ أنصاره

2019/06/23 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليهنأ المرشح المدعوم من أحزاب الأغلبية الحاكمة بموريتانيا، محمد ولد الغزواني، الأحد، أنصاره بعد تصدره بفارق كبير نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت السبت، مضيفا أنه لم يتبق سوى 20% من مراكز الاقتراع لم يتم فرزها، وأنها لن تؤثر على النتيجة المعلنة.

وقال، في كلمة قصيرة أمام عدد من أنصاره في العاصمة نواكشوط: “أهنكم وأهنئ الشعب الموريتاني، لم يتبقى سوى 20% ولن تؤثر على النتيجة”.

ويتجه ولد الغزواني، وهو وزير الدفاع الموريتاني السابق، إلى الفوز بانتخابات الرئاسة، التي أجريت السبت، من جولتها الأولى؛ حيث إنه لا يزال متصدرا بأكثر من نصف الأصوات بعد فرز نحو 81.61% من مراكز الاقتراع، وفق نتائج أولية غير رسمية.

وحل مرشح المعارضة الرئيسي رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر ثانيا بـ18.45%، والناشط الحقوقي بيرام ولد ألداه اعبيد ثالثا بـ18.24%، ورئيس حزب “الحركة من أجل إعادة التأسيس” المعارضة “كان حاميدو بابا” رابعا بـ8.55%.

وجاء النائب البرلماني محمد ولد مولود خامسا بـ2.55%، وأخيرا المحاسب المالي الذي يعرف نفسه بمرشح الشباب محمد الأمين المرتجي الوافي سادسا بـ0.42%.

ورغم إعلان ولد الغزواني أن باقي الأصوات غير المفروزة لن تؤثر على نتيجة الانتخابات، فإنها قد تؤدي إلى عدم بلوغة عتبة الـ50% من الأصوات التي يحتاجها للفوز من الجولة الأولى وتجنب الدخول في جولة ثانية، الشهر المقبل، مع المرشح صاحب المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أعلنت أنّ نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية تبدو أعلى من المعتاد إذ تراوحت قبل ساعتين من موعد إغلاق صناديق الاقتراع ما بين 45 و51%.

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