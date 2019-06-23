الديمقراطي يكشف عن اتفاق على تشكيل لجان مشتركة لتصفير الأزمات مع بغداد

2019/06/23 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، عن اتفاق بين رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي وإقليم كردستان نيجرفان البارزاني على تشكيل لجان مشتركة لتصفير الازمات، مشيرا الى ان زيارة البارزاني الأخيرة كانت مثمرة للغاية.وقال النائب عن الحزب بشار الكيكي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “زيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني ومباحثاته في بغداد كانت ايجابية ومثمرة […]

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