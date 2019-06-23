2019/06/23 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC ا علن النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، اليوم الاحد، عن تنازل تحالفه عن جميع المناصب التنفيذية وتخويل رئيس مجلس الوزراء بالاختيار وفق الكفاءة والنزاهة، مؤكدا ان المناصب التنفيذية ليست حكرا على الكتل السياسية.وقال الموسوي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “السلطة التشريعية والقوى السياسية وعلى رأسها تحالف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: المناصب التنفيذية ليست حكرا للكتل السياسية المركز الخبري الوطني.

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