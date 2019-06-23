2019/06/23 | 11:19

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البنك المركزي يشرع بتأسيس شركة التأمين التكافلي الخاص بالمصارف الاسلامية

تأریخ التحریر: : 2019/6/23 11:12

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