عمليات بغداد تحتجز عجلة عسكرية وأفرادها لإعتدائهم على مواطن

2019/06/23 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قرر قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي احتجاز عجلة عسكرية ومستقليها وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم، أثر اعتدائهم على عجلة أحد المواطنين مساء يوم أمس السبت.

وذكر بيان للعمليات تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الربيعي قرر ذلك "بعد إطلاعه على مقطع فيديو يبين الاعتداء من قبل افراد يستقلون عجلة عسكرية، وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف البيان "في الوقت الذي تدين فيه قيادة عمليات بغداد مثل هذه الاعمال غير المنضبطة، تؤكد أنها ستلاحق جميع الخارجين على القانون، ولا تسمح بأي شكل كان الاعتداء على المواطنين".انتهى

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