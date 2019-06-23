وزير الاتصالات يفتتح عددا من مشاريع التوسعة للكابل الضوئي والشبكات الصوتية بالنجف

2019/06/23 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الاتصالات الدكتور نعيم الربيعي مجموعة من مشاريع الشبكات في النجف.وقال المسؤول في إعلام الوزارة المهندس معتز الزيدي في تصريح صحفي ” ان المشاريع التي تم افتتاحها في النجف تضمنت ، مشروع ftth الكابل بسعة ١١٠٠٠ خط يغذي عددا من الأحياء الشمالية بالمحافظة المرحلة الأولى ، أما المرحلة الثانية فتتضمن ١٠٠٠٠خط ستكون بخدمة […]

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