النسيج والجلود تقترب من الحصول على شهادة الايزو

2019/06/23 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، عن إكمال كافة الاستعدادات لمنح مصنع الجلدية التابع لها شهادة الجودة العالمية الايزو (iso9001:2015) .وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الشركة استقبلت فريق التدقيق للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لغرض اجراء التدقيق النهائي لمنح الشهادة وحسب الاصدار الجديد للمواصفة […]

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