2019/06/23 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

( المستقلة ) – تتجه أنظار عشاق الكرة العراقية، صوب ملعب الشعب الدولي، لمتابعة مباراة الزوراء والقوة الجوية في لقاء مؤجل من الجولة 16 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى فريق النوارس إلى تأكيد تفوقه على الصقور وتجديد فوزه بعدما انتصر في مواجهة الكأس الأخيرة بأربعة أهداف لهدف، من أجل تقليص الفارق مع الصقور والبقاء ضمن مثلث الكبار.

بدوره، سيحاول فريق الصقور الثأر من النوارس والإبقاء على آمال المنافسة على لقب الدوري وتقليص الفارق مع المتصدر الشرطة، إذ يبتعد عن الصدارة بفارق 10 نقاط.

وستشهد المباراة حضوراً جماهيرياً يصل إلى 25 الف متفرج، بعد أن تم توزيع تذاكر دخول المباراة على جماهير الفريقين بالمجان، كإجراء لتعويض الجماهير التي دفعت ثمن تذاكر المباراة التي كان من المقرر أن تقام في الـ15 من آذار الماضي.

الزوراء سيدخل المواجهة بغياب أربعة لاعبين بسبب الإصابة وهم: حسين الجويد، عباس قاسم، حيدر احمد، نجم شوان، فيما سيفتقد الصقور لخدمات علي حصني المصاب وأمجد راضي، الذي يستمر غيابه بسبب العقوبات الاسيوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلاسيكو العراق.. الصقور سيحاول الثأر من النوارس والمنافسة على لقب الدوري) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلاسيكو العراق.. الصقور سيحاول الثأر من النوارس والمنافسة على لقب الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).