2019/06/23 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي ليس هناك عرب في أمريكا، بل هناك عراقيون مسلمون شيعة، ومسلمون سنة، ومسيحيون، ولبنانيون مسلمون شيعة، ومسلمون سنة ومسيحيون، ومصريون مسلمون وأقباط، وسوريون سنة وعلويون ودروز، وأردنيون أردنيون،...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرب أمريكا بين ترمب وإيران) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرب أمريكا بين ترمب وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).