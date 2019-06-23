النزاهة تحقق في شراء بلدية بابل عاكاسات مرورية بأثمان تفوق اسعارها الحقيقية

2019/06/23 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أعلنت هيئة النزاهة عن قيام ملاكاتها في مكتب تحقيق بابل من ضبط (3200) عاكسة مروريَة مودعة في مخازن بلدية الحلة دون محضر استلام خلافا للقانون.وذكر بيان للنزاهة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الاحد، "تمكن فريق عمل من دائر التحقيقات من ضبط (3200)عاكسة مرورية تم إيداعها في مخزن وحدة هندسة المرور التابعة لمديرية بلدية الحلة دون محضر أو لجنة استلام، إضافةً إلى عدم وجود أية أوليات تخص الجهة المجهِزة"، لافتا إلى أن "ذلك تم حسب توجيه الُمتهم (مدير بلدية الحلة) الذي وجه بإيداع تلك المواد على سبيل الأمانة لحين تنظيم معاملة شراء لها".

واضاف البيان، ان "التحقيقات الأوليـة أفضت إلى الكشف عن قيام لجنة المُشتريات في البلديَّة بتنظيم معاملة شراءٍ بمواصفات العاكسات ذاتها بعد قيام مدير البلديَّة بتزويد اللجنة بعروض شراءٍ بأسعار مبالغ فيها من مكاتب مختلفة، موضحة أن أوطأ تلك الأسعار التي قدمها المدير بلغت (65,000) ألف دينار للعاكسة الواحدة، على الرغم من قيام اللجنة بالتحري عن الأسعار السائدة في السوق، وجلب عروض بسعر (14,000) ألف دينار للعاكسة الواحدة.

أكد البيان على "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد المضبوطة كافة، وربطه مع الأوراق التحقيقية، وعرضه على قاضي التحقيق المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

يذكر أنَ هيئة النزاهة تمكنت أواخر الشهر الماضي من رصد حالة تجاوز على تعليمات الموازنة الاتحادية العامة في محافظة بابل، والتحرز على مواد تقدر قيمتها بملايين الدنانير في مخازن بلدية المحافظة شملت (984) حاوية عربة تنظيف، و(952) حاويةً معلقة، و(12) عمود كهرباء ومواد أخرى.



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