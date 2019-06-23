النزاهة تحقق في شراء بلدية بابل عاكاسات مرورية بأثمان تفوق اسعارها الحقيقية

واضاف البيان، ان "التحقيقات الأوليـة أفضت إلى الكشف عن قيام لجنة المُشتريات في البلديَّة بتنظيم معاملة شراءٍ بمواصفات العاكسات ذاتها بعد قيام مدير البلديَّة بتزويد اللجنة بعروض شراءٍ بأسعار مبالغ فيها من مكاتب مختلفة، موضحة أن أوطأ تلك الأسعار التي قدمها المدير بلغت (65,000) ألف دينار للعاكسة الواحدة، على الرغم من قيام اللجنة بالتحري عن الأسعار السائدة في السوق، وجلب عروض بسعر (14,000) ألف دينار للعاكسة الواحدة.
أكد البيان على "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد المضبوطة كافة، وربطه مع الأوراق التحقيقية، وعرضه على قاضي التحقيق المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
يذكر أنَ هيئة النزاهة تمكنت أواخر الشهر الماضي من رصد حالة تجاوز على تعليمات الموازنة الاتحادية العامة في محافظة بابل، والتحرز على مواد تقدر قيمتها بملايين الدنانير في مخازن بلدية المحافظة شملت (984) حاوية عربة تنظيف، و(952) حاويةً معلقة، و(12) عمود كهرباء ومواد أخرى.
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