المؤبد لداعشي عٌين إماما لجامع وحرض ضد القوات الأمنية

2019/06/23 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عيّن من قبل عصابات داعش الارهابية كامام لاحد الجوامع في محافظة نينوى.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤبد لإرهابي اعترف بالانتماء الى عصابات داعش عام 2015 وردد قسم البيعة وبعدها نسب للعمل في مايسمى ديوان المساجد كامام لاحد الجوامع في المحافظة ".

وأضاف البيان، أن "الارهابي كان يحرض الناس بالقتال ضد القوات الامنية اثناء خطبه في الجامع"، لافتا إلى أن "المحكمة وجدت كل الادلة كافية لتجريمه وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون ‏مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".



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