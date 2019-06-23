مركز حقوقي يدين اقتحام حماية حمد الموسوي مقر مؤسسة صحفية وسط بغداد

2019/06/23 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ادان مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الأحد، اقتحام حماية النائب حمد الموسوي لمبنى مؤسسة صحفية وسط بغداد، والاستيلاء عليه، مطالبا رئاسة البرلمان باتخاذ إجراءات عاجلة بحق النائب الموسوي بسبب تكرار الانتهاكات على الصحفيين وخرق الدستور.وقال المركز في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “في الوقت الذي يرفض فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير […]

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