البنك المركزي العراقي يشرع بتأسيس شركة التأمين التكافلي الخاص بالمصارف الاسلامية

2019/06/23 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي عن شروعه بتأسيس شركة التأمين التكافلي الخاصة بالمصارف الاسلامية بالتعاون مع ديوان التأمين وبرأس مال قدره (15) مليار دينار بمشاركة جميع المصارف الاسلامية.واصدر البنك المركزي، ضوابط التكافل الخاصة بالشركة طبقا لمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، معتبراً أن شركة التأمين التكافلي تمثل الهدف […]

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