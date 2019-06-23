2019/06/23 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلاوة الأئمة للقرآن في المساجد قادتني للإسلام” بهذه الكلمات ابتدأ الشاب منح فريد يزبك ـ 44 عاماً ـ يروي لنا قصة إسلامه والتي كانت في العام 2003 م.وهو نفس العام الذي قدم فيه إلى السعودية، فسبحان من ساقه إلى الإسلام دون أي وسيط أو داعية أو حجة وإقناع.وقال يزبك: “أنا من عائلة لبنانية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاب درزي يعتنق الإسلام بسبب “صوت القرآن بالمساجد” النعيم نيوز.

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