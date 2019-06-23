الخارجية النيابية تكشف عن جولة لقيادات سياسية في المنطقة

2019/06/23 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الأحد، عن عزم قادة العراق زيارة بعض الدول المجاورة لتنسيق الجهود في إرساء السلام بالمنطقة ونزع فتيل الأزمة بين واشنطن وطهران.وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الوضع الإقليمي غير مستقر في الوقت الراهن وقد يتسبب في ازمة كبيرة على العراق سيما مع التصعيد الإيراني الأميركي […]

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