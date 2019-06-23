وزارة العدل تعلن اعادة افتتاح دائرة التسجيل العقاري الكرخ الاولى

2019/06/23 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، افتتاح العمل في مديرية التسجيل ‏العقاري الكرخ الاولى.

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