العمل تزور مجمع سكني لتحديد المشمولين بشروط راتب الاعانة الاجتماعية

2019/06/23 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

زار فريق من قسم الخدمات الاجتماعية في هيئة الحماية الاجتماعية المشكل بتوجيه من وزير العمل باسم عبد الزمان، عددا من الاسر القاطنة

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